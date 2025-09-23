Gavi passa por cirurgia no joelho e vai desfalcar Barcelona por até 5 meses

O meio-campista Gavi, do Barcelona, ficará afastado por um período de quatro a cinco meses após passar por uma cirurgia no joelho direito, anunciou o clube catalão nesta terça-feira (23).

O jogador espanhol "foi submetido a uma artroscopia para reparar a lesão no menisco interno. Suturas foram realizadas para preservar o menisco", informou o Barça em um comunicado.

"O tempo de recuperação é estimado em cerca de 4 a 5 meses", acrescentou.