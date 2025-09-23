Governo espanhol aprova 'embargo total' de armas a Israel

O decreto "representa um passo adiante, mas um passo contundente e, além disso, pioneiro em nível internacional, no que diz respeito à consolidação legal do embargo total de armas para Israel", disse Cuerpo.

O governo apontou que este decreto busca consolidar "juridicamente" o embargo sobre a venda e compra de armas para Israel, aplicado de fato desde outubro de 2023.

O decreto entrará em vigor imediatamente, mas ainda precisa ser ratificado em uma data posterior pelo Parlamento, onde Sánchez não possui maioria e tem enfrentado dificuldades para aprovar leis nos últimos tempos.

Sánchez anunciou o embargo de armas no início deste mês como parte de um pacote de medidas destinadas a conter "o genocídio em Gaza".

O líder socialista tornou-se uma das vozes europeias mais críticas ao seu homólogo israelense, Benjamin Netanyahu, e aos ataques lançados contra a Faixa de Gaza em resposta ao ataque do Hamas em território israelense em 7 de outubro de 2023.

"Acredito que estamos testemunhando um dos eventos mais sombrios e terríveis do século XXI se desenrolar bem diante dos nossos olhos", disse ele na segunda-feira em um evento na Universidade de Columbia, em Nova York, referindo-se à guerra em Gaza.