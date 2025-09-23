Homem acusado de usar apontador laser contra helicóptero de Trump

As autoridades americanas acusaram um homem de utilizar um apontador laser contra o helicóptero da presidência quando o aparelho decolava da Casa Branca com o presidente Donald Trump a bordo, segundo um documento judicial.

Um agente do Serviço Secreto viu Jacob Samuel Winkler, 33 anos, apontar um laser vermelho da calçada em frente à Casa Branca para o helicóptero Marine One durante a decolagem no sábado, informa o documento.

Winkler foi detido no local e acusado de usar o apontador laser contra uma aeronave, um crime que pode ser punido com até cinco anos de prisão.