Imigração é ativo 'crucial' para EUA, afirma OCDE

Os Estados Unidos e a Alemanha são os dois países da OCDE que experimentam as maiores carências de mão de obra nesses setores.

Evidentemente, já há um menor crescimento da força de trabalho, o que obviamente terá um impacto no PIB. Não incorporamos em nossas previsões as mudanças mais recentes que ocorreram há apenas dois ou três dias.

P: O debate aumenta na Europa sobre uma tributação para grandes fortunas. É uma solução viável para restaurar as finanças públicas?

R: Mais importante do que falar de um imposto específico é determinar que tipo de política pode ser implementada em termos fiscais e de corte de despesas para alcançar um nível de dívida mais baixo.

Segundo a OCDE, a maneira adequada [de realizar economias] é garantir que sejam feitos todos os esforços para reduzir a dívida. Alguns países acreditam que isso deve ser por meio do IVA, outros pelo imposto de renda. Outros consideram outros impostos, ou um corte nos gastos. Há muitas maneiras de fazer isso.

Se a Europa é mais regulada do que outras regiões do mundo, se a Europa oferece um ambiente de negócios menos favorável, se a Europa impõe impostos mais altos... Isso significa que os empresários, em vez de investir na Europa, irão para outros lugares. É por isso que insisto na necessidade de realizar reformas.