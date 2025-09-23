Irã executou pelo menos 1.000 réus desde o início do ano, diz ONG

O Irã realizou uma onda de execuções nas décadas de 1980 e início de 1990, após a Revolução Islâmica de 1979 e a guerra com o Iraque.

Mas a República Islâmica agora aplica a pena de morte com mais intensidade do que em qualquer outro momento nas últimas três décadas, segundo organizações de direitos humanos, em meio aos protestos contra o aiatolá Ali Khamenei em 2022-2023 e à guerra de 12 dias contra Israel em junho.

"Nos últimos meses, a República Islâmica lançou uma campanha de assassinatos em massa nas prisões iranianas, cuja escala, na ausência de respostas internacionais sérias, aumenta a cada dia", denunciou o diretor do IHR, Mahmud Amiry-Moghaddam, em um comunicado.

A ONG enfatizou que seus dados sobre as execuções são "o mínimo absoluto" e que o número real é maior "devido à falta de transparência e às restrições de divulgação".

Atualmente, as execuções no Irã são realizadas exclusivamente por enforcamento, embora, em teoria, a sharia (lei islâmica) permita outros métodos.

A maioria das mortes acontece nos presídios, mas ocasionalmente ocorrem em público.