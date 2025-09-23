Irã se reúne com europeus, mas sem sinais de avanços sobre sanções

Os países europeus que buscam a reimposição de sanções ao Irã por seu programa nuclear se reuniram nesta terça-feira (23) com o principal diplomata de Teerã, à margem da Assembleia Geral da ONU em Nova York. Mas, por ora, não há sinais de acordo.

As partes, contudo, continuarão os diálogos na medida em que aumentam as pressões para que sejam retomadas as sanções a partir de 28 de setembro e em meio às advertências do líder supremo iraniano, o aiatolá Ali Khamenei, de que o seu país não vai ceder.

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, tem até o final do sábado para chegar a um acordo com suas contrapartes britânica, francesa, alemã e da UE para evitar o restabelecimento das sanções da ONU, que haviam sido suspensas sob um acordo assinado em 2015.