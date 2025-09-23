Justiça de Trinidad e Tobago rejeita extradição de ex-vice da Fifa aos EUA

O ex-dirigente, de 82 anos, foi liberado mediante uma fiança de 370.000 dólares (R$ 1,96 milhão, na cotação atual).

"Nada pode apagar a dor e a humilhação que senti durante os últimos dez anos, sem mencionar minha prisão", afirmou Warner em uma breve declaração à AFP.

A decisão põe fim a uma saga judicial de dez anos sobre a existência ou não de um acordo de extradição entre os Estados Unidos e o arquipélago caribenho, famoso por suas praias e seu carnaval.

Warner, ex-integrante do comitê executivo da Fifa, votou a favor de conceder à Rússia e ao Catar o direito de sediar as Copas do Mundo de 2018 e 2022.

Trinidad e Tobago se classificou uma única vez em sua história para a Copa do Mundo, em 2006, quando Warner era presidente de sua federação de futebol.

Em novembro de 2023, o cartola foi condenado pela Justiça de seu país a pagar mais de 220 mil dólares (R$ 1,16 milhão, na cotação atual) para um empresário trinitino, em um caso no qual Warner havia prometido reembolsar um empréstimo do empresário com uma futura subvenção da Fifa.