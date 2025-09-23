Justiça dos EUA condena mulher por tentar se apropriar de casa de Elvis Presley

Uma mulher foi condenada a mais de quatro anos de prisão por um tribunal de Memphis, no leste dos Estados Unidos, por tentar se apropriar da histórica casa de Elvis Presley, a mansão Graceland, e vendê-la em um leilão.

Lisa Findley, de 54 anos, havia se declarado culpada do crime de fraude em fevereiro perante um tribunal federal de Memphis como parte de um acordo com a acusação em troca da retirada das acusações de usurpação de identidade.

O juiz distrital John Fowlkes a condenou a 57 meses de prisão e três anos de liberdade condicional.