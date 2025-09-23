Macron desafia Trump a acabar com guerra em Gaza se quiser Nobel da Paz

O presidente francês, Emmanuel Macron, desafiou nesta terça-feira (23) Donald Trump a acabar com a guerra em Gaza se este aspira a ganhar o Prêmio Nobel da Paz.

"Há alguém que pode fazer algo, e esse é o presidente dos Estados Unidos", afirmou o chefe de Estado francês em uma entrevista à emissora francesa BFMTV de Nova York, no dia seguinte ao seu reconhecimento de um Estado da Palestina.

Trump tem que "pressionar o governo de Israel", já que são os Estados Unidos que lhe fornecem "armas que permitem realizar a guerra em Gaza", ao contrário da França.