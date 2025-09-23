Madueke sofre lesão no joelho e aumenta lista de desfalques do Arsenal

O atacante Noni Madueke, do Arsenal, sofreu uma lesão no joelho e aumentou a lista de desfalques do time londrino neste início de temporada, informou o técnico Mikel Arteta nesta terça-feira (23).

O jogador de 23 anos se machucou no primeiro tempo e foi substituído no intervalo durante o empate em 1 a 1 com o Manchester City, no último domingo, pelo Campeonato Inglês.

"Parece que ele vai ficar fora por algumas semanas, vai ter que fazer uma ressonância. Ele sentiu algo no início do jogo e tentou continuar", declarou Arteta em entrevista coletiva antes do jogo da Copa da Liga Inglesa contra o Port Vale (3ª divisão).