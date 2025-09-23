Milan vence Lecce (3-0) e avança às oitavas da Copa da Itália

O Milan, vice-campeão da Copa da Itália na temporada passada, estreou com o pé direito na edição 2025/2026 do torneio ao derrotar o Lecce por 3 a 0 nesta terça-feira (23), em San Siro.

O 'rossonero', que teve de volta o goleiro Mike Maignan, recuperado de lesão, venceu com gols de Santiago Giménez (20'), Christopher Nkunku (51'), que marcou pela primeira vez como milanista, e Christian Pulisic (64').

Nas oitavas de final, em dezembro, o Milan enfrentará a Lazio. Nessa fase da competição entrarão os oito primeiros colocados do Campeonato Italiano da temporada passada, entre eles o atual campeão, Napoli, e o vencedor da última 'Coppa', o Bologna.