Neozelandesa declarada culpada por matar os filhos e esconder os corpos em malas

Uma mãe foi declarada culpada nesta terça-feira (23) na Nova Zelândia por matar os dois filhos e esconder os corpos em malas, em um caso que atraiu a atenção da imprensa internacional.

Hakyung Lee, 45 anos, foi extraditada da Coreia do Sul em 2022, depois que os corpos das crianças foram encontrados em malas deixadas em um depósito ao sul de Auckland.

As autoridades acreditam que as vítimas estavam mortas há entre três e quatro anos quando os corpos foram encontrados.