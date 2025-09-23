Neymar critica posição de Raphinha na Bola de Ouro: 'Sacanagem demais'

Neymar não ficou satisfeito com o ranking da Bola de Ouro, acreditando que o atacante Raphinha, quinto colocado, merecia uma posição melhor, após uma grande temporada pelo Barcelona.

"Raphinha em 5º é sacanagem demais", escreveu o craque do Santos no Instagram, ao comentar uma publicação que mostrava o top 10 do prêmio, que foi entregue em cerimônia realizada na segunda-feira (22), em Paris.

A Bola de Ouro foi para o atacante francês Ousmane Dembélé, do Paris Saint-Germain, ex-clube de Neymar.