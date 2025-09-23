Novos ataques aéreos russos deixam dois mortos na Ucrânia

Ataques aéreos da Rússia deixaram dois mortos na Ucrânia na madrugada desta terça-feira (23), informou o Exército ucraniano, enquanto o Ministério da Defesa russo anunciou ter interceptado vários drones de Kiev que seguiam na direção de Moscou.

A Rússia lançou três mísseis e 115 drones contra o território ucraniano durante a noite, informou a Força Aérea de Kiev.

A maioria dos drones foi interceptada pela defesa aérea, mas um civil morreu na região de Zaporizhzhia (sul) e outro na região de Odessa.