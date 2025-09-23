- O que é o movimento Antifa?

O movimento não tem um líder nacional nem uma estrutura centralizada. É composto por "grupos e indivíduos independentes, radicais e com ideias parecidas", segundo uma análise de 2020 do Serviço de Pesquisa do Congresso.

Mark Bray, autor de "Antifa: O Manual Antifascista", disse que a rede é "uma espécie de política de coalizão de todo tipo de radicais, de diferentes alas de socialistas até comunistas, anarquistas e outros radicais independentes".

"Às vezes comparo com o feminismo", disse Bray ao jornal The Washington Post. "Existem grupos feministas, mas o feminismo em si mesmo não é um grupo. Existem grupos do Antifa, mas Antifa em si não é um grupo", explicou o historiador da Universidade de Rutgers.

Os grupos antifascistas nos Estados Unidos têm feito campanhas por temas relacionados à justiça social nas últimas duas décadas, mas seu foco principal tem sido confrontar grupos neonazistas e supremacistas brancos.

Um dos mais antigos, Rose City Antifa de Portland, Oregon, começou em 2007 para protestar contra um festival de música de skinheads neonazistas chamado Hammerfest.

Ativistas alinhados com o Antifa, frequentemente mascarados e vestidos completamente de preto, protestam contra o racismo, os valores da extrema direita e o que consideram fascismo, e, por vezes, justificam a violência como autodefesa.