'Forças antidemocráticas tentam subjugar as instituições', diz Lula na ONU

"Em todo o mundo, forças antidemocráticas tentam subjugar as instituições e sufocar as liberdades", declarou Lula em seu discurso na Assembleia Geral da ONU.

Lula (PT), de 79 anos, provável candidato à reeleição em 2026, defendeu o julgamento de Bolsonaro.

"O Brasil deu um recado a todos os candidatos autocratas e àqueles que os apoiam: nossa democracia e nossa soberania são inegociáveis", afirmou.

Na segunda-feira, a Procuradoria-Geral da República (PGR) denunciou o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do ex-presidente, por sua campanha em Washington para que o governo de Trump pressionasse a justiça brasileira a decidir a favor de seu pai.

O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, prometeu, na semana passada, aplicar novas medidas contra o Brasil após a condenação de Bolsonaro e de sete de seus ex-colaboradores.

O Departamento do Tesouro anunciou, na segunda-feira, a revogação do visto da esposa do ministro Alexandre de Moraes, relator do julgamento de Bolsonaro no STF e considerado um "ditador" pelos bolsonaristas.