Palestinos e Jordânia dizem que Israel fechará a passagem na Cisjordânia por tempo indeterminado

Israel fechará, a partir de quarta-feira (24), e "até novo aviso" a principal passagem de fronteira entre a Cisjordânia, ocupada por Israel, e a Jordânia, informaram autoridades palestinas e jordanianas nesta terça-feira (23).

As autoridades israelenses ainda não confirmaram a decisão.

"A parte israelense nos informou sobre o fechamento da passagem de Al Karameh a partir de amanhã, quarta-feira (...) e até novo aviso, nos dois sentidos", indicou a Autoridade Geral Palestina de Fronteiras em um comunicado, que cita o presidente do organismo, Nazmi Muhanna.