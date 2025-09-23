Petro pede na ONU abertura de um 'processo penal' contra Trump por ataques no Caribe

O presidente de esquerda insistiu que os mortos não eram os grandes chefes dos cartéis, que na realidade "vivem" em Miami e "são vizinhos do presidente dos Estados Unidos".

"Dizem que os mísseis no Caribe eram para deter as drogas. Mentira!", acrescentou em um discurso enfático dirigido a Trump, que na semana passada retirou a Colômbia, maior produtor mundial de cocaína, da lista de países aliados dos Estados Unidos na luta contra as drogas.

Embora o ato não tenha implicado sanções, a retirada da certificação prejudicou a imagem de Petro, que Washington acusa de não fazer esforços suficientes para reduzir o número de cultivos ilegais no país sul-americano.

Petro, que deixará o poder em 2026, defende-se ao argumentar que sua administração realizou as maiores apreensões de cocaína da história e critica os Estados Unidos por não reduzirem a demanda.

"Aqui estão os consumidores", acrescentou, apontando que Trump supostamente tem assessores que estão "aliados há décadas aos chefes do narcotráfico de cocaína na Colômbia".

Os Estados Unidos são o principal aliado comercial e militar da Colômbia, mas desde a chegada de Trump ao poder, as relações com o governo de Petro se deterioraram por discrepâncias em temas como migração e tarifas impostas por Trump.