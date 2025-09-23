Polônia está pronta para "defender seu território", diz seu presidente na ONU

O presidente da Polônia, Karol Nawrocki, declarou nesta terça-feira (23) estar disposto a defender seu território, após um incidente em que Varsóvia acusou a Rússia de violar seu espaço aéreo com drones.

"A Polônia sempre reagirá de maneira adequada e está pronta para defender seu território", declarou o presidente na Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York. "O povo polonês, assim como os países da Europa Central e Oriental, não se deixarão intimidar pelos drones russos", afirmou.

Sua intervenção ocorre depois de outro incidente com drones e de uma incursão de aviões militares russos no espaço aéreo da Estônia, que gerou uma resposta dura da Otan, da qual a Polônia é membro.