Preços do petróleo fecham em alta após novas ameaças de Trump contra a Rússia

Seu equivalente americano, o barril de West Texas Intermediate, também para entrega em novembro, subiu 1,81%, a 63,41 dólares.

"Se a Rússia não alcançar um acordo para pôr fim à guerra [com a Ucrânia], os Estados Unidos estão prontos para responder com tarifas aduaneiras elevadas", afirmou Trump na Assembleia Geral da ONU.

"Mas para que isso funcione, a Europa deve seguir o movimento e cessar todas as compras de energia da Rússia", acrescentou.

Desde o início da guerra, em 2022, a União Europeia reduziu em grande media sua dependência de hidrocarbonetos russos, mas a Hungria e a Eslováquia continuam comprando cerca de 200 mil barris diários de petróleo cru russo através de um oleoduto.

Washington quer impactar as receitas petroleiras de Moscou para forçar os russos a negociar um acordo com a Ucrânia.

"Se uma medida concreta for tomada para impedir o fornecimento de petróleo russo ao mercado mundial, as cotações vão aumentar", explicou Kilduff.