Prefeitura de Barcelona segue sem liberar Camp Nou para receber público

A prefeitura de Barcelona considerou, nesta terça-feira (23), que o Camp Nou ainda não está pronto para receber o público, mesmo que com capacidade reduzida, por questões de segurança.

O Barça esperava receber a Real Sociedad no próximo domingo, pelo Campeonato Espanhol, com a abertura parcial para 27 mil espectadores em seu mítico estádio, ainda em obras, mas não obteve as licenças necessárias para a liberação.

Sendo assim, o time catalão usará o Estádio Olímpico de Montjuic, que foi sua casa nas duas últimas temporadas, em meio à reforma do Camp Nou.