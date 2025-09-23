Quais as consequências do fim das atualizações do Windows 10?

O fim das atualizações do Windows 10, o sistema operacional da Microsoft, em meados de outubro provocou críticas de várias associações e a preocupação de muitos usuários, que temem ter que trocar seus computadores.

Em que consiste a suspensão e quais serão as consequências?

O que acontecerá no dia 14 de outubro?

A partir de 14 de outubro, os computadores que funcionam com o Windows 10, uma versão lançada em 2015, deixarão de receber atualizações do seu desenvolvedor, a Microsoft.