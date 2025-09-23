Quem reconhece o Estado da Palestina, quem não reconhece e por que isso importa?

Segundo uma contagem da AFP, pelo menos 151 dos 193 países que compõem a ONU reconhecem um Estado palestino. A AFP não conseguiu obter a confirmação recente de três países africanos.

Seis países europeus ? França, Bélgica, Luxemburgo, Malta, Andorra e Mônaco ? completaram esta lista de reconhecimentos com suas declarações na segunda-feira. No domingo, o Reino Unido e o Canadá ? os primeiros membros do G7 ? fizeram o mesmo, assim como Austrália e Portugal.

A Rússia, todos os países árabes, quase todos os países da África e da América Latina, entre eles o Brasil, e a grande maioria dos Estados asiáticos, incluindo Índia e China, já fazem parte do grupo dos que reconhecem.

A Argélia foi o primeiro país, em 15 de novembro de 1988, a reconhecer o Estado palestino, logo após sua autoproclamação em Argel pelo líder da Organização para a Libertação da Palestina (OLP), Yasser Arafat.

Dezenas de países seguiram o exemplo nos meses seguintes e, 20 anos depois, no final de 2010 e início de 2011, houve uma segunda onda.

A atual guerra em Gaza, em resposta ao ataque sem precedentes do movimento islamista palestino Hamas ao território israelense em 7 de outubro de 2023, levou a uma nova série de reconhecimentos, 19 até o momento.