Racing vence Vélez (1-0) e é o primeiro semifinalista da Libertadores

O Racing se tornou o primeiro semifinalista da Copa Libertadores-2025 ao vencer o Vélez Sarsfield por 1 a 0 em casa, num duelo entre times argentinos nesta terça-feira (23) pelas quartas de final, com um placar agregado de 2 a 0 para 'La Academia' após vencer pelo mesmo placar na ida.
No estádio El Cilindro, em Avellaneda, o meia Santiago Solari (82') marcou o gol da vitória do Racing, que foi amplamente superior, mas só conseguiu abrir o placar perto do fim.
O Vélez quase empatou no segundo tempo com um chute de Imanol Machuca, que o goleiro Facundo Cambeses defendeu em dois tempos. A bola passou por cima da linha do gol. Mas, após consulta ao VAR, foi constatado que ela não a cruzou totalmente.
O Racing, que volta às semifinais da Libertadores após 28 anos, vai enfrentar o vencedor do duelo de quinta-feira entre o também argentino Estudiantes de La Plata e o Flamengo, que venceu por 2 a 1 no jogo de ida no Maracanã.
"Temos que lembrar que ainda não vencemos nada. Hoje foi uma das nossas melhores partidas, tínhamos que entrar em campo e vencer desde o início, apesar da vantagem. Vou lutar com esse time", garantiu o técnico de 'La Academia', Gustavo Costas.
Racing: Facundo Cambeses - Facundo Mura, Franco Pardo, Nazareno Colombo e Gabriel Rojas (Adrián Balboa, 85') - Juan Nardoni (Bruno Zuculini, 24'), Santiago Sosa e Agustín Almendra (Matías Zaracho, 66') - Tomás Conechny (Ignacio Rodríguez, 66'), Adrián Martínez e Santiago Solari (Gastón Martirena, 85'). Técnico: Gustavo Costas.
Vélez: Tomás Marchiori - Agustín Lagos (Dyland Godoy, 87'), Emanuel Mammana, Aaron Quirós e Elías Gómez - Rodrigo Aliendro (Tobías Andrada, 46'), Agustín Bouzat e Tomás Galván (Manuel Lanzini, 46')- Maher Carrizo, Michael Santos (Braian Romero, 68') e Imanol Machuca (Diego Valdés, 87'). Técnico: Guillermo Barros Schelotto.
