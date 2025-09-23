Solicitante de asilo é condenado por agressões sexuais que provocaram protestos no Reino Unido

Um etíope solicitante de asilo foi condenado, nesta terça-feira (23), a um ano de prisão por agredir sexualmente uma adolescente e uma mulher. Na últimas semanas, o caso desencadeou uma série de protestos anti-imigração no Reino Unido.

Hadush Kebatu foi detido em 8 de julho em Epping, no nordeste de Londres, depois de tentar repetidamente beijar uma menina de 14 anos e tocar suas pernas, além de fazer comentários sexualmente explícitos.

Ele também agrediu sexualmente uma mulher, colocando uma mão em sua coxa, quando esta interveio para impedir suas interações com a menina.