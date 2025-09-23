Trump acredita que Ucrânia pode recuperar território ocupado pela Rússia

O dirigente republicano também afirmou que a Rússia está lutando "sem rumo" após três anos de guerra, em uma aparente mudança de opinião pouco mais de um mês depois de se encontrar com o presidente russo Vladimir Putin no Alasca.

Zelensky, por sua vez, expressou satisfação pela mudança de posição de Trump. "Essa declaração de Donald Trump supõe uma grande mudança", declarou o ucraniano em uma coletiva de imprensa.

Trump "compreende claramente a situação e está bem informado sobre todos os aspectos desta guerra", elogiou Zelensky em publicação nas redes sociais.

Anteriormente, o presidente dos Estados Unidos demonstrou um apoio morno a Zelensky, com quem teve uma forte discussão televisionada no Salão Oval em fevereiro, durante a qual disse que o ucraniano não tinha "as cartas" para vencer a guerra.

Mas em sua publicação nas redes sociais desta terça-feira, Trump desdenhou da Rússia, a quem qualificou de "tigre de papel". Afirmou que "Putin e Rússia estão em sérios problemas econômicos, e este é o momento de a Ucrânia agir".

"Com tempo, paciência e o apoio financeiro da Europa, e em particular da Otan, as fronteiras originais de onde começou esta guerra são uma opção viável. Por que não?", escreveu Trump.