Trump acredita que Ucrânia pode recuperar território ocupado pela Rússia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira (23) que a Ucrânia pode recuperar o território perdido para a Rússia e "até mesmo ir além", em uma reviravolta em relação à sua posição sobre os objetivos de Kiev.

A mudança de rumo ocorreu pouco depois de Trump também pedir aos países da Otan que derrubassem qualquer avião russo que invadisse o seu espaço aéreo.

"Acredito que a Ucrânia, com o apoio da União Europeia, está em condições de lutar e RECUPERAR todo o território", escreveu Trump em sua plataforma Truth Social após se reunir com o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky.

O dirigente republicano também afirmou que a Rússia está lutando "sem rumo" após três anos de guerra, em uma aparente mudança de opinião pouco mais de um mês depois de se encontrar com o presidente russo Vladimir Putin no Alasca.

Zelensky, por sua vez, expressou satisfação pela mudança de posição de Trump. "Essa declaração de Donald Trump supõe uma grande mudança", declarou o ucraniano em uma coletiva de imprensa.

Trump "compreende claramente a situação e está bem informado sobre todos os aspectos desta guerra", elogiou Zelensky em publicação nas redes sociais.

Anteriormente, o presidente dos Estados Unidos demonstrou um apoio morno a Zelensky, com quem teve uma forte discussão televisionada no Salão Oval em fevereiro, durante a qual disse que o ucraniano não tinha "as cartas" para vencer a guerra.

Mas em sua publicação nas redes sociais desta terça-feira, Trump desdenhou da Rússia, a quem qualificou de "tigre de papel". Afirmou que "Putin e Rússia estão em sérios problemas econômicos, e este é o momento de a Ucrânia agir".

"Com tempo, paciência e o apoio financeiro da Europa, e em particular da Otan, as fronteiras originais de onde começou esta guerra são uma opção viável. Por que não?", escreveu Trump.

À medida que a economia russa se deteriora, "a Ucrânia poderia recuperar seu país em sua forma original e, quem sabe, talvez até mesmo ir além!", acrescentou.

Durante sua reunião com Zelensky à margem da Assembleia Geral da ONU, Trump disse que tem "grande respeito pela luta que a Ucrânia está travando". "É realmente assombrosa", acrescentou.

Zelensky agradeceu a Trump seus "esforços pessoais para deter esta guerra" e fez eco do chamado aos países europeus e à China para que deixem de comprar petróleo russo.

Depois de uma série de incursões de aviões de combate e drones russos que desconcertaram os aliados europeus de Washington na Otan, Trump afirmou que esses países estariam em seu direito de agir.

"Sim, acredito que sim", respondeu Trump quando um jornalista lhe perguntou se os membros da Otan deveriam abater as aeronaves russas em caso de violação do espaço aéreo.

O republicano, no entanto, evitou as perguntas sobre se acredita que Putin continua sendo um parceiro e negociador confiável apesar dos contínuos ataques de Moscou contra a Ucrânia.

"Vou dizer dentro de um mês, certo?", respondeu Trump quando perguntado se ainda confiava em Putin.

Em diversas ocasiões, o dirigente americano deu prazos de duas semanas a Putin para firmar o cessar-fogo sob a ameaça de adotar medidas contra ele, como novas sanções.

A tensão entre Rússia e Europa pela Ucrânia aumentou com a recente onda de violações de espaços aéreos.

