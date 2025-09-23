Trump alerta que EUA 'explodirá' narcotraficantes venezuelanos

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, alertou a Venezuela nesta terça-feira (23) que "explodirá" os traficantes de drogas em águas do Caribe, após três ataques fatais a lanchas que supostamente transportavam drogas na região.
"A qualquer terrorista que esteja traficando drogas venenosas para os Estados Unidos da América: esteja avisado, nós o explodiremos", disse Trump à Assembleia Geral da ONU.
jz/mel/aa
© Agence France-Presse
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.