Trump ataca ONU e imigração ilegal em discurso incendiário e diz que vai encontrar Lula

O presidente americano, Donald Trump, voltou à Assembleia Geral da ONU nesta terça-feira (23) com um discurso incendiário no qual advertiu que os países europeus estão "indo para o inferno" por causa da imigração ilegal e classificou a mudança climática como uma "fraude".

Em uma intervenção que superou amplamente os 15 minutos protocolares, Trump afirmou, ainda, que o reconhecimento de um Estado da Palestina é uma "recompensa" pelos ataques de 7 de outubro de 2003, perpetrados pelo Hamas contra Israel, que resultaram na atual guerra em Gaza.

Trump criticou aliados e fez advertências a seus inimigos, mas também anunciou que se reunirá com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva "na próxima semana", após ambos se cruzarem no corredor que dá acesso ao púlpito.