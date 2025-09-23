Trump chama a mudança climática de 'o maior golpe' da história

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chamou a mudança climática de "o maior golpe" da história e afirmou que o conceito de pegada de carbono é "uma farsa" durante seu discurso na Assembleia Geral da ONU nesta terça-feira (23).

"A mudança climática é, na minha opinião, o maior golpe já perpetrado no mundo", declarou, e acrescentou que "a pegada de carbono é uma farsa inventada por pessoas com más intenções".

