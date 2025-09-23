Trump diz que países da Otan devem derrubar aviões russos que violem seu espaço aéreo

O presidente americano, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira (23) que os países da Otan devem derrubar os aviões russos que violem seu espaço aéreo, durante uma reunião com o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, à margem da Assembleia Geral da ONU.

A tensão entre a Otan e a Rússia aumentou nas últimas semanas depois que diversos dispositivos russos, caças e drones, foram detectados sobrevoando sem permissão o espaço aéreo de países do leste da Europa que são parceiros dos Estados Unidos no tratado de defesa mútua.

"Sim, acredito", respondeu Trump quando um jornalista lhe perguntou se ele acredita que os membros da Otan devem derrubar as aeronaves russas em caso de violação do território.