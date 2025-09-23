Trump diz que países europeus estão 'indo para o inferno' com imigração irregular

O presidente americano, Donald Trump, declarou, nesta terça-feira (23), que os países europeus estão "indo para o inferno" por causa da imigração irregular, e afirmou que a ONU contribui para esta "invasão".

"É hora de pôr fim à experiência fracassada das fronteiras abertas", disse Trump na Assembleia Geral da ONU, para depois acrescentar: "seus países estão indo para o inferno".

dk-jz/mel/mvv/aa