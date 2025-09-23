Trump e Lula na ONU: farpas, "química" e promessa de reunião

Mostraram os dentes, mas saíram com a promessa de uma reunião: em plena crise entre os Estados Unidos e o Brasil, Donald Trump e Luiz Inácio Lula da Silva expuseram suas divergências nesta terça-feira (23) na ONU, mas se encontrarão na próxima semana após sentirem uma "excelente química", segundo o americano.

Lula abriu a Assembleia Geral das Nações Unidas com um discurso contra a "ingerência em assuntos internos" no Brasil, em meio a tensões diplomáticas com Washington pelas pressões sobre o Brasil em favor do ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado por tentativa de golpe.

Sem mencionar os Estados Unidos ou Trump, a quem outras vezes chamou de "imperador", Lula criticou nostálgicos de "antigas hegemonias" e denunciou as "medidas unilaterais e arbitrárias" contra as instituições e a economia do Brasil.