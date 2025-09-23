Trump, em uma mudança abrupta, afirma que a Ucrânia pode recuperar todo o seu território

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira (23) que a Ucrânia poderia recuperar todo o seu território perdido para a Rússia, em uma reviravolta em sua postura sobre a guerra após se reunir com o presidente Volodimir Zelensky.

A sugestão de Trump marca uma mudança extraordinária depois de meses sustentando que a Ucrânia provavelmente teria que ceder parte de seu território após a invasão russa de fevereiro de 2022.

"Acredito que a Ucrânia, com o apoio da União Europeia, está em condições de lutar e RECUPERAR todo o território", escreveu Trump em sua plataforma Truth Social após conversar com Zelensky à margem da Assembleia Geral da ONU em Nova York.