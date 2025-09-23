Trump volta a discursar na ONU com a América Latina na expectativa

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, retorna nesta terça-feira (23) à tribuna da Assembleia Geral da ONU para seu primeiro discurso desde que voltou ao poder, em janeiro, com uma política externa que estremeceu a ordem mundial.

A América Latina aguarda com expectativa o discurso do presidente republicano, que será uma denúncia dos "globalistas", nas palavras da porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt.

Trump subirá ao palco depois do secretário-geral da ONU, António Guterres, e do brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, um dos líderes de esquerda que sofre os efeitos da política nacionalista e tarifária de Washington.