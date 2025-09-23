OMS: não existe vínculo comprovado entre paracetamol, vacinas e autismo

"Vários estudos não estabeleceram tal relação", afirmou, pedindo "cautela antes de concluir que existe uma relação causal" entre paracetamol e autismo.

Paracetamol e acetaminofeno são recomendados para gestantes para aliviar dores ou febre. Outros medicamentos, como aspirina ou ibuprofeno, são contraindicados, especialmente no final da gravidez.

Em sua declaração de segunda-feira, Trump também falou extensivamente sobre as vacinas, pedindo mudanças no calendário de vacinação infantil e afirmando que pessoas que não se vacinaram ou não tomaram medicamentos não tinham autismo.

O porta-voz da OMS refutou as declarações de Trump e enfatizou: "Vacinas salvam vidas, sabemos disso. Vacinas não causam autismo."

Ele explicou que "quando os calendários de vacinação são adiados, alterados ou modificados sem verificação das evidências, o risco de infecção aumenta significativamente, não apenas para as crianças, mas também para toda a comunidade".

O autismo, um transtorno complexo e de amplo espectro, vem sendo estudado há décadas, mas o governo Trump prometeu, no início deste ano, revelar em tempo recorde as causas do que chama de "epidemia de autismo".