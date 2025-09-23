Wall Street fecha em baixa após série de recordes

Powell advertiu na terça-feira que baixas "muito sustentadas" das taxas de juros poderiam fazer com que a inflação dispare.

O Fed reduziu as taxas de juros na semana passada pela primeira vez desde dezembro de 2024.

Powell assinalou que as taxas de juros estão atualmente "no nível adequado para reagir diante de possíveis evoluções econômicas".

Os investidores vão observar de perto a publicação nesta sexta-feira do índice PCE, uma medida de inflação que é a referência preferida do Fed.

O mercado "espera que a inflação subjacente, que exclui os preços voláteis de alimentos e energia, acelere deste ano para o próximo", comentou à AFP Sam Stovall, da CFRA.

"Uma aceleração mais marcada que a esperada poderia ser desconcertante, mas não necessariamente desencadeará uma onda de vendas em massa" em Wall Street, acrescentou o analista.