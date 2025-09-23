Zelensky diz que China poderia obrigar a Rússia a parar guerra na Ucrânia

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, declarou nesta terça-feira (23) diante do Conselho de Segurança da ONU que a China poderia obrigar a Rússia a pôr fim à guerra na Ucrânia, após um pedido dos Estados Unidos para que Pequim deixe de comprar petróleo russo.

"Se a China realmente quisesse que esta guerra terminasse, poderia obrigar Moscou a pôr fim à invasão. Sem a China, a Rússia de Putin não é nada", declarou Zelensky diante do Conselho, do qual a China é membro permanente.

