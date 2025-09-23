Zelensky exalta 'grande mudança' em postura de Trump sobre Ucrânia

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, expressou satisfação nesta terça-feira (23) com a mudança de postura de seu par americano, Donald Trump, sobre a guerra na Ucrânia, depois que ele declarou que Kiev pode vencer Moscou.

"Esta declaração de Donald Trump representa uma grande mudança", disse Zelensky durante uma coletiva de imprensa, em alusão à mensagem publicada pelo chefe da Casa Branca em sua plataforma, Truth Social, após uma reunião entre os dois líderes em Nova York, no âmbito da Assembleia Geral da ONU.

Trump "compreende claramente a situação e está bem informado sobre todos os aspectos desta guerra", elogiou o presidente ucraniano em uma postagem nas redes sociais.