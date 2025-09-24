A luta de escultoras para se afirmarem na época de Camille Claudel

"Desde a sua chegada a Paris em 1880, Camille Claudel, com 16 anos (na época), uniu-se a um cenário artístico já marcado pela sua presença e que não era dominado apenas por homens", explica à AFP Pauline Fleury, curadora da exposição ao lado de Anne Rivière, historiadora da arte e uma das primeiras a devolver o status de artista por si mesma àquela que por muito tempo permaneceu à sombra de seu mestre e amante Auguste Rodin.

Entre estas escultoras de diversas origens sociais e nacionalidades, atraídas pela arte parisiense da Belle Époque, algumas já eram reconhecidas, mas poucas conseguiam cargos públicos.

Entre elas, Marie Cazin, Charlotte Besnard, Jeanne Itasse, Laure Coutan-Montorgueil e Marguerite Syamour avançavam sob a tutela de um marido ou pai artista.

A ativista feminista Blanche Moria, filha de um fabricante de velas e de uma costureira, lutou incansavelmente pelos direitos das mulheres ao acesso à educação e ao trabalho.

"A melhor resposta era o trabalho: elas trabalharam", afirmou, na época.

- Solidariedade feminina -

Naquela época, as mulheres eram excluídas da Escola de Belas Artes de Paris, onde só foram admitidas progressivamente a partir de 1897. "Muitas se juntaram a ateliês privados, como a Academia Colarossi, onde tinham acesso a modelos", lembra a curadora.