Antony e Igor Jesus brilham no empate entre Betis e Forest (2-2) na Liga Europa

Betis e Nottingham Forest empataram em 2 a 2 nesta quarta-feira (24), em Sevilha, pela primeira rodada da Liga Europa, em jogo que teve brasileiros como protagonistas.

Antony marcou na reta final (85') para dar o empate ao time espanhol e sobre o Forest, que vencia por 2 a 1 depois de conseguir uma virada com dois gols do ex-atacante do Botafogo Igor Jesus (18' e 23') em cinco minutos. Antes, o congolês Cédric Bakambu havia aberto o placar para o Betis (15').

