Após protestos, CCJ do Senado rejeita PEC da Blindagem

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado rejeitou por unanimidade, nesta quarta-feira (24), a PEC da Blindagem, depois que seu avanço na Câmara dos Deputados desencadeou protestos em todo o país no último domingo.

Se a PEC fosse aprovada, qualquer processo criminal contra deputados e senadores passaria a ter que ser autorizada pelo Congresso por voto secreto.

No domingo, milhares de pessoas foram às ruas em diversas cidades do país, levando cartazes com dizeres como "Congresso, vergonha nacional", para protestar contra o que chamara de "projeto dos bandidos".