Após reunião com primeiro-ministro, sindicatos franceses convocam nova greve

Os sindicatos haviam dado prazo até esta quarta-feira para que Lecornu respondesse às suas demandas, entre elas abandonar o projeto orçamentário do ex-primeiro-ministro François Bayrou, aumentar a taxação sobre as grandes fortunas e reverter a reforma que elevou a idade mínima de aposentadoria para 64 anos.

Diante da ausência de respostas, os sindicatos confirmaram uma nova jornada de protestos para 2 de outubro.

Atualmente, Lecornu multiplica seus contatos com os partidos para tentar aprovar no Parlamento seu projeto orçamentário ? ainda não divulgado ?, em um cenário no qual o governo não possui maioria. O risco é de que a proposta seja derrubada, o que poderia provocar a queda de seu governo de centro-direita, como já aconteceu com seus dois antecessores.

Esse desfecho agravaria ainda mais a profunda crise política aberta em 2024, marcada pelo fracasso do governo nas eleições legislativas antecipadas e por novos apelos à renúncia do presidente Emmanuel Macron, cujo mandato termina em 2027.

O clima social segue tenso. Organizações juvenis convocaram novas manifestações para a quinta-feira, e o principal sindicato agrícola, FNSEA, realizará protestos descentralizados na sexta contra o acordo comercial União Europeia-Mercosul, entre outras reivindicações.

burs-tjc/pc/hgs/dga/lm/rpr