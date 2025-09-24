Ataque a centro de detenção de imigrantes nos EUA deixa 1 morto e 2 feridos

"O atirador disparou contra o prédio do ICE, incluindo uma van na área de saída, onde as vítimas foram atingidas. Três detidos foram baleados: um morreu e outros dois estão em estado crítico. O atirador foi encontrado morto com um ferimento autoinfligido", acrescentou o DHS.

Segundo o diretor do FBI Kash Patel, o ataque ocorreu pouco antes das 7h locais (9h no horário de Brasília).

Vários meios identificaram o agressor como Joshua Jahn, um jovem americano branco de 29 anos.

A Secretaria de Relações Exteriores do México indicou que um dos feridos é cidadão mexicano.

"O ataque obsessivo contra as forças da lei, em particular contra o ICE, deve cessar. Rezo pelas vítimas e por suas famílias", declarou o vice-presidente JD Vance na rede X.

Os Estados Unidos endureceram sua política migratória e, nos últimos meses, intensificaram detenções e deportações, com operações do ICE em todo o país que provocaram críticas de ativistas dos direitos humanos e da oposição.