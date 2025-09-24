Flotilha a Gaza relata novo ataque após ameaça de Israel: 'Não nos intimidarão'

"Múltiplos drones, objetos não identificados lançados, comunicações bloqueadas e explosões ouvidas a partir de vários barcos", informou a flotilha Global Sumud em um comunicado.

Também foram ouvidas mais de 10 explosões ao redor das embarcações, com danos provocados por "objetos não identificados" lançados sobre o convés, segundo os ativistas.

"Não nos intimidarão", acrescentou a nota da flotilha, na qual viajam a ambientalista sueca Greta Thunberg e outras personalidades, como a atriz francesa Adèle Haenel e o ativista brasileiro Thiago Ávila.

O deputado polonês Franek Sterczewski, a bordo de um dos barcos, afirmou na rede X que 13 ataques foram registrados contra um total de dez barcos, incluindo o dele.

A ativista alemã de origem curda Yasemin Acar afirmou no Instagram que cinco barcos foram atacados. "Só levamos ajuda humanitária", declarou. "Não temos armas, não representamos ameaça alguma".

Um vídeo postado na página oficial da flotilha mostra uma explosão, que segundo o grupo foi filmada do barco "Spectre" às 1h43 (19h43 de Brasília de hoje).