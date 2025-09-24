Boris Becker lamenta ter ganhado Wimbledon tão jovem

O ex-tenista alemão Boris Becker disse nesta quarta-feira (24) que lamenta ter sido campeão de Wimbledon tão jovem, com apenas 17 anos, em 1985, porque passou se sentir pressionado a corresponder às expectativas após o título.

"Estou feliz por ter vencido três vezes [em Wimbledon], mas com 17 anos talvez eu fosse jovem demais. Ainda era um garoto", explicou Becker em entrevista à BBC.

Ele derrotou na final daquele ano o americano Kevin Curren, tornando-se o mais jovem vencedor de Wimbledon no masculino.