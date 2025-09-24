China anuncia redução de emissões de gases de efeito estufa após críticas de Trump

Observadores apontaram que, embora a cifra absoluta possa parecer modesta, a China tem um histórico de prometer pouco e cumprir mais, impulsionada pelo seu avanço em tecnologia verde.

Isso ocorre enquanto os Estados Unidos, sob a presidência de Donald Trump ? que classificou a mudança climática como uma "fraude" perante a ONU um dia antes ?, promovem os combustíveis fósseis tanto internamente quanto no exterior.

"A transição verde e de baixo carbono é a tendência do nosso tempo", disse Xi em tradução oficial. "Enquanto alguns países agem em sentido contrário, a comunidade internacional deve permanecer focada na direção correta".

A China, responsável por quase 30% das emissões globais, havia prometido anteriormente atingir o pico de sua produção de carbono antes de 2030 e alcançar a neutralidade de carbono até 2060, sem ter estabelecido antes metas numéricas de curto prazo para a redução total de emissões.

A nova meta vem acompanhada de compromissos para expandir a energia eólica e solar seis vezes em relação aos níveis de 2020, aumentar drasticamente a superfície de florestas e acelerar a produção de carros elétricos.

A maioria dos países ricos, historicamente os maiores contribuintes para o aquecimento global, atingiu seu pico há décadas, mas ainda carece de planos críveis para alcançar a neutralidade de carbono até 2050.