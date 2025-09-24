China reduzirá emissões de gases de efeito estufa entre 7% e 10% até 2035

A China é um dos motores da economia climática, especialmente no setor de painéis solares e baterias, que domina amplamente a nível mundial.

Trump advertiu em seu discurso que essa hegemonia industrial poderia colocar em perigo a economia ocidental, devido à dependência.

"A transição verde e de baixo carbono é a tendência do nosso tempo", disse Xi.

"Enquanto alguns países agem na direção contrária, a comunidade internacional deve permanecer focada na direção certa", acrescentou o presidente da China, o país mais poluente, já que emite 30% dos gases de efeito estufa.

Anteriormente, a China havia prometido alcançar o pico de suas emissões de carbono antes de 2030, um objetivo que parece estar a caminho de cumprir cinco anos antes.

O novo objetivo estabelece uma redução para 2035 em relação aos níveis máximos ?que quase certamente serão alcançados este ano? e inclui compromissos para expandir a energia eólica e solar seis vezes em relação aos níveis de 2020, aumentar drasticamente o reflorestamento e acelerar a produção de carros elétricos.