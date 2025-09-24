City, Arsenal, Tottenham e Newcastle avançam às oitavas da Copa da Liga Inglesa

Não houve zebra na Copa da Liga Inglesa: Manchester City, Arsenal, Newcastle e Tottenham corresponderam às expectativas em jogos contra adversários da terceira divisão nesta quarta-feira (24) e avançaram para as oitavas de final da Copa da Liga Inglesa.

No norte da Inglaterra, o atual campeão Newcastle aplicou uma goleada sobre o líder da League One (3ª Divisão), Bradford City, por 4 a 1.

Com dois gols do meio-campista brasileiro Joelinton (17' e 75') e do atacante dinamarquês William Osula (19' e 87'), os 'Magpies' mostraram que estão dispostos a lutar pelo bicampeonato deste torneio. Andy Cook (79') marcou o único gol dos visitantes.