De Roma a Paris, as homenagens à 'grande dama' do cinema Claudia Cardinale

De Roma a Paris, as homenagens se multiplicam nesta quarta-feira (24) após a morte de Claudia Cardinale, "grande dama" do cinema, falecida no dia anterior nos arredores de Paris, onde vivia de forma "simples e humilde", segundo sua filha.

Os elogios vieram primeiro do mundo do cinema, do qual Cardinale, falecida na terça-feira aos 87 anos em Nemours, perto de Paris, foi um ícone mundial. A atriz atuou em mais de 150 filmes sob a batuta de diretores como Luchino Visconti, Federico Fellini, Richard Brooks ou Sergio Leone.

"Talvez tenha sido a estrela mais bela da época mais bela e rica do nosso cinema", afirmaram os encarregados pelos lendários estúdios romanos Cinecittà, Antonio Saccone e Manuela Cacciamani, onde vários de seus filmes foram rodados.