Djokovic presta homenagem póstuma a Nikola Pilic, seu "pai no tênis"

O astro sérvio Novak Djokovic prestou uma homenagem nesta quarta-feira (24) ao ídolo do tênis croata Nikola Pilic, que foi seu mentor e seu "pai no tênis".

Pilic, finalista de Roland Garros em 1973 e cinco vezes campeão da Copa Davis como capitão, faleceu na segunda-feira.

Ele teve uma influência notável em Novak Djokovic, com quem trabalhou desde 1999, quando Djokovic tinha 12 anos, na academia de Pilic em Munique.